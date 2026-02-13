Pagliacci e Cavalleria rusticana al Maggio | due capolavori un’unica grande rilettura VIDEO

Dal 22 febbraio al 3 marzo il celebre dittico, in ordine invertito, torna in scena con l’allestimento della Dutch National Opera e la direzione di Riccardo Frizza Non il “solito” dittico. Non una semplice accoppiata di due titoli celebri. Dal 22 febbraio al 3 marzo 2026 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Pagliacci di Ruggero Leoncavallo e Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni tornano in scena come un unico grande racconto teatrale, pensato e costruito per essere vissuto come un’opera sola. Sul podio della Sala Grande, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio e del Coro di voci bianche dell’Accademia, il maestro Riccardo Frizza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su pagliacci cavalleria

Il teatro Re Grillo presenta due serate dedicate a

Francavilla all’Opera presenta una nuova edizione invernale: il 4 gennaio 2026, all’Auditorium Sirena, si terrà gratuitamente il concerto di

Ultime notizie su pagliacci cavalleria

Argomenti discussi: A lezione di opera, ripartono le Conversazioni musicali; Conversazioni Musicali sulle opere liriche del Teatro del Maggio nelle biblioteche fiorentine; Addio al baritono Giuseppe Scandola: dai teatri di tutto il mondo a sindaco di Sarego; Dalla Fenice al melodramma in tv, addio al grande baritono Scandola.

Pagliacci e Cavalleria rusticana al Maggio: due capolavori, un’unica grande rilettura \ VIDEODal 22 febbraio al 3 marzo il celebre dittico, in ordine invertito, torna in scena con l’allestimento della Dutch National Opera e la direzione di Riccardo Frizza ... firenzetoday.it

Cavalleria rusticana e Pagliacci in streaming alla Scala: il talk con Corriere della Sera nell'intervallo tra le due opereTra i titoli più amati dal pubblico non solo dell'opera per la forza dei sentimenti e delle emozioni portati in scena dai protagonisti di Cavalleria rusticana di Mascagni e Pagliacci di Leoncavallo. corriere.it

"Cavalleria Rusticana / Pagliacci" staged by #DamianoMichieletto opens today at the Tokyo Bunka Kaikan. Set design by Paolo Fantin Stage Designer and Lighting desing by #AlessandroCarletti. Discover more https://nikikai.jp/en/lineup/cava_pagli2026/ - facebook.com facebook