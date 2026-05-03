Capocotta stabilimento chiuso e guardoni | protesta dei nudisti

A Capocotta, uno stabilimento frequentato da nudisti è stato chiuso, scatenando una protesta tra i visitatori. La situazione nasce da un blocco burocratico che impedisce l'apertura di nuovi spazi e attività nella zona, creando tensioni tra gli utenti e le autorità. I naturisti si sono radunati per esprimere il loro disappunto, mentre le autorità continuano a gestire la questione secondo le procedure previste dalla legge.

I bagnanti sono “alla mercè dei guardoni” che li spiano da lontano. È la denuncia di Lorenza Spadini, presidente dell’Associazione naturista Oasi di Capocotta, rilasciata all’Adnkronos. Nello storico stabilimento c’è ancora un cantiere a cielo aperto, una situazione che si traduce nell’assenza totale di servizi per i nudisti. Il problema dei naturisti di Capocotta riguarda uno stallo burocratico che sta impedendo l’avvio dei servizi balneari presso l’Oasi Naturista. La realizzazione del chiosco all’interno dello stabilimento, infatti, è ferma a causa del sequestro di una nuova pedana, dovuto alla presunta mancanza di autorizzazioni paesaggistiche.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Capocotta, stabilimento chiuso e “guardoni”: protesta dei nudisti Notizie correlate Leggi anche: Capocotta, stabilimento chiuso e "guardoni" in azione: scatta la protesta dei naturisti Leggi anche: Archivio chiuso, servizi sospesi e dipendenti “segnalati”. Si accende la protesta dei lavoratori della Gnam Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ostia, via alla stagione tra ruspe, macerie e sigilli agli stabilimenti. Riaprono le spiagge di Castelporziano, incertezza su Capocotta; Ostia, vietato fumare in spiaggia: via libera dall’assemblea capitolina; Ostia, protestano i lavoratori dello stabilimento Arcobaleno: Chiarezza e giustizia per il mare di Roma. Capocotta, stabilimento chiuso e guardoni in azione: scatta la protesta dei naturistiIl problema dei naturisti di Capocotta riguarda uno stallo burocratico che sta impedendo l'avvio dei servizi balneari presso l'Oasi Naturista. La realizzazione del chiosco all’interno dello stabilimen ... romatoday.it Ostia, via alla stagione tra ruspe, macerie e sigilli agli stabilimenti. Riaprono le spiagge di Castelporziano, incertezza su CapocottaAltre dieci concessioni rilasciate, ma il panorama sul lungomare è con ruspe e macerie. Il sindaco firma l'ordinanza: svolta storica per il litorale ... roma.corriere.it Capocotta, stabilimento chiuso e "guardoni" in azione: scatta la protesta dei naturisti ift.tt/WVMAjyb x.com Capocotta, protesta degli iscritti all’associazione naturista ANOCA facebook