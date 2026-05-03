Capocotta stabilimento chiuso e guardoni in azione | scatta la protesta dei naturisti

A Capocotta, uno stabilimento balneare è stato chiuso, mentre alcuni visitatori sono stati osservati da persone che si posizionano a distanza per spiarli. La presidente dell’associazione naturista locale ha dichiarato all’Adnkronos che i bagnanti si trovano in una situazione di vulnerabilità a causa di questi individui che li osservano da lontano. La questione ha suscitato attenzione e discussioni tra i frequentatori della spiaggia.

I bagnanti sono “alla mercè dei guardoni” che li spiano da lontano. È la denuncia di Lorenza Spadini, presidente dell’Associazione naturista Oasi di Capocotta, rilasciata all’Adnkronos. Nello storico stabilimento c’è ancora un cantiere a cielo aperto, una situazione che si traduce nell’assenza.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Casavatore, sospetti abusi in una scuola: scatta la protesta dei genitoriMomenti di forte tensione davanti all’istituto comprensivo De Curtis di Casavatore, in provincia di Napoli, dove numerosi genitori hanno organizzato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ostia, via alla stagione tra ruspe, macerie e sigilli agli stabilimenti. Riaprono le spiagge di Castelporziano, incertezza su Capocotta; Ostia, vietato fumare in spiaggia: via libera dall’assemblea capitolina; Ostia, protestano i lavoratori dello stabilimento Arcobaleno: Chiarezza e giustizia per il mare di Roma. Ostia, via alla stagione tra ruspe, macerie e sigilli agli stabilimenti. Riaprono le spiagge di Castelporziano, incertezza su CapocottaAltre dieci concessioni rilasciate, ma il panorama sul lungomare è con ruspe e macerie. Il sindaco firma l'ordinanza: svolta storica per il litorale ... roma.corriere.it Ostia, rebus stabilimenti: chiuso uno su treAl via la stagione balneare , ma un terzo dei lidi non riapre. È quanto sta succedendo ad Ostia , dove accanto alla sabbia compaiono nastri ... iltempo.it Capocotta, protesta degli iscritti all’associazione naturista ANOCA - facebook.com facebook