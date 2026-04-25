Archivio chiuso servizi sospesi e dipendenti segnalati Si accende la protesta dei lavoratori della Gnam

I dipendenti della Galleria Nazionale di Arte Moderna sono tornati a manifestare, denunciando la chiusura dell’archivio, la sospensione dei servizi e la segnalazione di alcuni colleghi. La protesta nasce dalle critiche rivolte alla gestione considerata “impropria e privatistica” di un bene pubblico. La situazione ha portato alla mobilitazione dei lavoratori, che chiedono chiarimenti e miglioramenti nelle modalità di gestione.

Contro una gestione reputata “impropria e privatistica” di un bene pubblico. Per questo i lavoratori della Galleria Nazionale di Arte Moderna tornano a protestare. Dopo l’apertura dello stato di agitazione, è stato convocato un presidio davanti al museo statale in programma mercoledì 29 aprile.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Lavoratori Adrilog in protesta per il mancato pagamento dei buoni pasto sospesiI lavoratori del magazzino Deco, gestito dalla cooperativa Adrilog a Imola, hanno dato il via a una mobilitazione che si prospetta come uno dei... Conferenza servizi Fonderie Pisano: protesta dei lavoratori che chiedono garanzie per il futuroPoco dopo le 10:30 di questa mattina presso la sede della regione Campania in via Generale Clark è iniziata la seconda riunione della conferenza di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Brandizzo, ufficio postale chiuso fino ad agosto: tutti i servizi si spostano a Chivasso; Differenziata, ecco i servizi garantiti il 25 aprile e l’1 maggio nei Comuni siciliani serviti da Dusty; Venezia, chiude per tre giorni l’ufficio postale di San Marco; Brescia, raccolta rifiuti: cosa cambia il 25 Aprile. Ultimi 40 giorni di calcio e poi andrà in archivio anche questa Stagione! Domenica scorsa la squadra Allievi di Mister Nicola ha chiuso il campionato saldamente al primo posto con 57 punti realizzati su 21 partite "giocate" e ben 99 gol realizzati (CapoCanno - facebook.com facebook