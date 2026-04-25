Archivio chiuso servizi sospesi e dipendenti segnalati Si accende la protesta dei lavoratori della Gnam

Da romatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dipendenti della Galleria Nazionale di Arte Moderna sono tornati a manifestare, denunciando la chiusura dell’archivio, la sospensione dei servizi e la segnalazione di alcuni colleghi. La protesta nasce dalle critiche rivolte alla gestione considerata “impropria e privatistica” di un bene pubblico. La situazione ha portato alla mobilitazione dei lavoratori, che chiedono chiarimenti e miglioramenti nelle modalità di gestione.

Contro una gestione reputata “impropria e privatistica” di un bene pubblico. Per questo i lavoratori della Galleria Nazionale di Arte Moderna tornano a protestare. Dopo l’apertura dello stato di agitazione, è stato convocato un presidio davanti al museo statale in programma mercoledì 29 aprile.🔗 Leggi su Romatoday.it

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