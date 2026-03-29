ConAmi volano gli utili Ok al piano triennale | Visione strategica

L’assemblea consortile ha approvato il piano triennale di attività 2026-2028 di Con.Ami. La decisione è stata comunicata oggi, in una riunione durante la quale sono stati presentati gli obiettivi e le strategie previste per il prossimo triennio. Il piano si inserisce in un contesto di crescita dei ricavi, collegata alla gestione delle attività dell’azienda.

Imola, 29 marzo 2026 – Via libera dell’assemblea consortile al Piano triennale di attività 2026-2028 di Con.Ami. Tra le colonne portanti il potenziamento delle reti e dell’impiantistica per l’erogazione di servizi pubblici, ma anche l’evoluzione funzionale delle infrastrutture con interventi di ammodernamento strutturale. Tra gli obiettivi, inoltre, lil graduale recupero di complessi immobiliari come quello dell’Osservanza. Linee guida rimarcate anche dai numeri del bilancio preventivo 2026 che registrano un utile netto capace di passare dagli oltre 13 milioni di euro del 2026 ai 15 milioni del 2028. Nel triennio sono previsti anche dividendi crescenti rispetto al passato dalle società partecipate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Con.Ami, volano gli utili. Ok al piano triennale: “Visione strategica” Articoli correlati Leggi anche: Piano operativo di Cortona. Il Pd: "Nessuna visione strategica e senza confronto con i cittadini" Google resiste al rinnovamento dell’AI, volano gli utili di AlphabetPer affrontare le sfide ha investito molto per espandere la sua capacità e ha annunciato di raddoppiare la spesa portandola a 185 miliardi di dollari... Tutto quello che riguarda Con Ami volano gli utili Ok al piano... Discussioni sull' argomento Con.Ami, volano gli utili. Ok al piano triennale: Visione strategica; CON.AMI, approvato dall'Assemblea Consortile il Piano Triennale di Attività 2026 - 2028; Nuovo ponte quasi pronto: apertura vicina dopo i ritardi del cantiere; I cantieri dell’Autodromo. Rumore in via Malsicura. Pronto l’ok alla barriera. I numeri del bilancio. Con.Ami, volano gli utili: 6,7 milioni al giro di boaAumentano i ricavi dall’autodromo e dagli affitti del consorzio pubblico. La proiezione a fine anno è di 14 milioni con una crescita di 900mila euro. Un utile di oltre 6,7 milioni di euro al giro di ... ilrestodelcarlino.it Stanco delle solite uova di cioccolato Questa Pasqua sorprendi chi ami con un regalo unico: una Gift Card UCI Cinemas! Regala emozioni, avventure e grandi film sul grande schermo. Ti aspettiamo nei nostri cinema per acquistare la tua Gift Card e rend facebook