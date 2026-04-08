Confartigianato incalza il Comune | Tra emergenza e visione strategica

Confartigianato ha rivolto un appello al Comune, sottolineando le difficoltà economiche e demografiche della zona. Secondo i dati, il reddito medio pro capite si riduce di circa 2.500 euro rispetto a una città vicina, mentre negli ultimi dieci anni si sono registrate più di 5.000 persone in meno. Questi numeri riflettono un quadro di crescita stagnante e di sfide da affrontare a livello locale.

Un calo del reddito pro-capite di quasi 2.500 euro rispetto a Perugia, una perdita di oltre 5.000 residenti in dieci anni (2015 111.501 residenti; 2025 106.272; - 5.229) e un indice di vecchiaia record (275,2) che paralizza i consumi. Sono i numeri della analisi che Confartigianato Imprese Terni ha presentato ieri agli assessori Gabriele Ghione e Tiziana Laudadio, consegnando il Documento programmatico “Terni 2026: Piano di emergenza e contromisure per il rilancio urbano“. "Non è una lista di desiderata – precisano da Confartigianato –, ma una serie di possibili interventi immediati per il cuore della città". Il documento, che è articolato... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confartigianato incalza il Comune: "Tra emergenza e visione strategica" Confartigianato, consegnato al Comune il Piano "Terni 2026": "La città consuma sé stessa. Serve una nuova visione strategica"L'analisi di Confartigianato Imprese Terni presentata agli Assessori Gabriele Ghione e Tiziana Laudadio. L’Università di Verona inaugura il 43° anno accademico tra ricerca, innovazione e visione strategicaIl 5 marzo al Polo Zanotto la cerimonia ufficiale con la lectio magistralis dell'ex ministra Maria Chiara Carrozza e la presentazione delle linee... Argomenti più discussi: Confartigianato incalza il Comune: Tra emergenza e visione strategica; Comparto 32, Confartigianato incalza: Il futuro di Taranto si decide nel PUG. Nasce il nuovo patronato Inapa con Confartigianato e ComuneUna nuova realtà che va incontro alle esigenze dei cittadini, e in particolare alle fasce fragili della popolazione: nasce ad Alagna un nuovo patronato, Inapa, sponsorizzato dalla Confartigianato ... laprovinciapavese.gelocal.it Fotovoltaico in centro storico a Faenza: per Confartigianato è un risultato importanteConfartigianato Imprese Ravenna esprime soddisfazione per la decisione del Comune di Faenza di modificare il regolamento edilizio per estendere la ... ravennanotizie.it