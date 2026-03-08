Caos rifiuti raffica di multe ai commercianti

A Casalecchio, il problema dei rifiuti torna a occupare le pagine di cronaca dopo che la polizia locale ha multato cinque negozi situati nella centrale via Marconi. La questione riguarda le modalità di gestione della raccolta dei rifiuti urbani, che ha portato a una serie di sanzioni nei confronti di alcuni esercenti commerciali. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e i commercianti della zona.

Raccolta dei rifiuti urbani di nuovo nella bufera a Casalecchio. A far esplodere il caso sono state le multe inferte a ben cinque negozi che si trovano nella centralissima via Marconi. La colpa? Non aver esposto i sacchetti del cartone e della carta nella giornata giusta. "Sono vittime della confusione più totale", spara ad alzo zero Barbara Bertù, presidente locale di Confcommercio Ascom. "Le indicazioni – aggiunge – contenute nei volantini del Comune contrastano con quelle delle lettere di Hera. Da qui il rischio di prendere una multa, specie quando non ci si consulta una volta di più con il collega del negozio a fianco. Colpisce, inoltre, la tempestività con cui sono state comminate le multe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caos rifiuti, raffica di multe ai commercianti Leggi anche: Rifiuti abbandonati: controlli e raffica di multe Beccati i “furbetti” dei rifiuti: multe a raffica a GalliateMulte a raffica a Galliate per i “furbetti” che non fanno correttamente la raccolta differenziata. Approfondimenti e contenuti su Caos rifiuti. Temi più discussi: Caos rifiuti, raffica di multe ai commercianti; Pugno duro contro chi abbandona i rifiuti: ancora multe e denunce (con sospensione patente); Basile tra dimissioni e raffica di annunci, insorge Scurria: Accelerazione sospetta, è emergenza democratica; Monti Lattari, discariche di rifiuti abusivi e scarichi di veleni: scattano i sequestri. Strade, commercio e rifiuti: raffica di controlliGiornata di controlli straordinari della polizia locale al Macrolotto zero. All’operazione hanno preso parte diverse pattuglie: due pattuglie del reparto motociclisti, due del reparto territoriale ... lanazione.it Rifiuti, multe a raffica in estateNon si sono fermate neanche in agosto le azioni di controllo di Alea Ambiente e degli agenti della polizia locale contro l’abbandono di rifiuti. Controlli che si concretizzano attraverso ... ilrestodelcarlino.it Caos rifiuti elettronici Cagliari e Sassari dopo stop impianto smaltimento. I due grandi comuni annunciano la sospensione temporanea del conferimento #ANSA - facebook.com facebook