In Mali, si susseguono eventi di instabilità a una settimana dagli attacchi coordinati in varie città e contro l’aeroporto di Bamako. L’alleanza tra il Fronte di liberazione dell’Azawad e gruppi qaedisti è stata segnalata nelle ultime settimane. Le forze militari del paese sono coinvolte in operazioni di ritirata e purghe interne, mentre le autorità cercano di gestire la crescente tensione. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Dopo la conquista della città di Kidal e la ritirata da parte dell’esercito e dei paramilitari russi dell’Africa Corps, le forze tuareg ieri affermavano di aver conquistato la strategica base militare di Tessalit, sempre nel nord del Paese. E all’indomani dei funerali del ministro della Difesa, il generale Sadio Camara, vittima eccellente dell’offensiva congiunta di jihadisti e separatisti, sono scattate le purghe all’interno dell’esercito. La procura generale presso il tribunale militare di Bamako sostiene di avere «prove concrete» della complicità di alcuni militari negli attacchi. «I primi arresti sono stati effettuatie tutti gli altri responsabili, complici e corresponsabili sono attivamente ricercati», si legge nel comunicato.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Caos in Mali, militari tra ritirata e purghe

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