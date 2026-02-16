Le prossime purghe militari cinesi… | cosa c' è dietro le mosse di Xi

La Cina ha avviato un’indagine contro un alto ufficiale militare, causando preoccupazioni sulla stabilità interna. Questa mossa arriva dopo che il governo ha accusato l’ufficiale di corruzione e abuso di potere, alimentando voci su possibili purghe all’interno dell’esercito. Gli analisti notano che le azioni di Xi Jinping puntano a consolidare il suo controllo sui vertici militari, in un momento di tensioni crescenti con altri Paesi asiatici. La notizia ha fatto crescere il sospetto che ulteriori interventi potrebbero riguardare anche altri membri chiave delle forze armate.

La recente indagine annunciata dalla Cina su un importante generale ha scosso il panorama politico nazionale e ha sollevato interrogativi sulle strategie di potere di Xi Jinping. L'allontanamento dalla scena di figure chiave come Zhang Youxia – fino a poco tempo fa incaricato di riformare l'esercito – ha alimentato speculazioni sul perché il leader cinese abbia deciso di colpire un collaboratore così fidato. I media ufficiali hanno accusato Zhang di minare l'autorità di Xi, favorire la corruzione e ostacolare il miglioramento della capacità militare del Paese. Alcuni osservatori ipotizzano però divergenze politiche tra i due uomini.

L’ex numero due dell’esercito cinese, Zhang Youxia, è stato messo sotto inchiesta.

Il Generale Zhang Youxia e il Generale Liu Zhenli sono finiti sotto inchiesta per presunte violazioni di legge e disciplina.

