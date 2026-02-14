Spie e purghe militari | il gioco pericoloso della Cia con la Cina

La Cina ha appena licenziato il generale Zhang Youxia, uno dei suoi principali alleati militari, perché sospettato di aver violato le regole interne. Il presidente Xi Jinping ha spiegato che questa decisione fa parte di una “tempra rivoluzionaria” contro la corruzione, che attraversa anche le forze armate. La mossa si inserisce in un’azione più ampia di ripulitura dei vertici militari, che il governo definisce necessaria per rafforzare la disciplina e la lealtà. Questo episodio dimostra come la lotta interna al potere si combini con le strategie di sicurezza internazionale, alimentando tensioni con altri paesi, come gli Stati

Cosa è successo all’ esercito cinese? Ha “subito una tempra rivoluzionaria nella lotta contro la corruzione”, ha spiegato Xi Jinping nel corso di un rarissimo intervento pubblico, riferendosi alla recente repressione che ha portato alla rimozione del più alto generale militare del Paese, Zhang Youxia, fino a poco tempo fa il più stretto alleato militare della leadership al potere e adesso accusato di “gravi violazioni della disciplina e della legge”. I dubbi tuttavia restano; anzi, aumentano a vedere il video appena pubblicato dalla Central Intelligence Agency (Cia). La clip pubblicata dalla nota agenzia statunitense ruota attorno alle accuse di corruzione che stanno scuotendo i vertici dell’Esercito Popolare di Liberazione (Pla) cinese, le stesse che hanno causato l’estromissione di alti funzionari e dirigenti del Comitato Militare Centrale, l’organismo del Partito Comunista Cinese presieduto da Xi e che controlla le forze armate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

La CIA ha pubblicato un video rivolto a militari e funzionari dell’esercito cinese per reclutare nuove spie in Cina, puntando sulle accuse di corruzione usate dal regime per epurare decine di generali, un dettaglio che sembra confermare l’obiettivo di indebolire le cerchie di potere di Pechino.

