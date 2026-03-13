È morto a 94 anni Bruno Contrada, figura nota per i legami con i servizi segreti e Cosa Nostra, e considerato uno dei protagonisti più enigmatici dei rapporti tra queste realtà. La sua scomparsa chiude un capitolo sulla stagione più violenta della lotta contro la mafia, portando con sé segreti e retroscena ancora irrisolti. La sua figura rimane collegata a vicende complesse e controverse legate alle indagini e alle stragi.

Considerato l’uomo dei misteri più inconfessabili sui rapporti fra i servizi segreti più o meno deviati e cosa nostra, Bruno Contrada si é spento a 94 anni portandosi nella tomba segreti e retroscena della stagione più cruenta e sanguinosa della lotta contro la mafia. Segreti che probabilmente avrebbero potuto rappresentare la “chiave” per risalire a mandanti ed esecutori delle stragi di mafia e di molti delitti eccellenti di Palermo, a cominciare da quello di Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Boris Giuliano, Ninni Cassarà, Rocco Chinnici e tanti altri. Ex numero tre del Sisde, la sigla dell’allora servizio segreto civile, negli anni della... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Contrada, addio all’uomo dei misteri delle stragi e dei delitti di mafia

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