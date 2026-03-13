Morto Bruno Contrada | era l’ex numero tre del Sisde Considerato uomo dei misteri Condannato e assolto

Da firenzepost.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 94 anni Bruno Contrada, ex numero tre del Sisde, noto per i suoi ruoli nei servizi segreti. Nel corso della sua carriera è stato condannato e successivamente assolto in procedimenti giudiziari. Contrada è stato spesso associato a rapporti tra i servizi segreti deviati e Cosa Nostra, rimanendo una figura controversa e avvolta dal mistero.

ROMA – Condannato e assolto. E’ morto a 94 anni Bruno Contrada, a lungo considerato l’uomo dei misteri dei rapporti fra i servizi segreti deviati e cosa nostra. Segreti che probabilmente avrebbero potuto rappresentare la “chiave” per risalire a mandanti ed esecutori delle stragi di mafia e di molti delitti eccellenti di Palermo, a cominciare da quello di Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Boris Giuliano, Ninni Cassarà, Rocco Chinnici e tanti altri. Condanna seguita dalla revoca da parte della Corte europea dei diritti umani e ad un risarcimento per l’ex poliziotto. Il suo nome fu associato in particolare alla cosiddetta “zona grigia” tra legalità e illegalità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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