Due cantieri scolastici sono al centro di indagini ufficiali. La scuola primaria è stata posta sotto sequestro nell’ambito dell’inchiesta denominata Clean 1, mentre un altro intervento, relativo a una scuola materna, è stato inserito nel procedimento denominato Clean 3. Le verifiche riguardano presunte irregolarità nei controlli sui lavori in corso, che hanno portato alle misure di sequestro e alle successive registrazioni nelle diverse inchieste.

La primaria è stata posta sotto sequestro nell’inchiesta Clean 1, mentre la materna che si sarebbe dovuta realizzare è stata inserita in Clean 3. Se ne parla nell’avviso di conclusione indagini per cui sono iscritte nel registro degli indagati otto persone tra carabinieri, costruttori e funzionari. "La progettazione della scuola - ha spiegato il consigliere comunale di San Genesio Futura, Fabrizio Comini - era stata affidata a Pm project e poi divisa tra Pm project e Civiling Lab di cui l’ex europarlamentare Angelo Ciocca è socio con Gianluca Di Bartolo. La costruzione era stata affidata all’impresa Scalvi che oggi sappiamo essere “amica“. Ma il lavoro non può essere effettuato e l’impresa è stata indennizzata con soldi del Comune per 47.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantieri scuole. Le soffiate sui controlli

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