Zero controlli sui cantieri | De Stasio attacca l’Amministrazione

In città sono attualmente in corso numerosi cantieri in varie zone e quartieri, segnalati da un consigliere comunale. La stessa ha evidenziato come, secondo quanto riferito, non ci siano controlli adeguati durante le lavorazioni. La nota stampa è stata diffusa per sottolineare questa situazione e denunciare una presunta mancanza di vigilanza sugli interventi in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De Stasio, Consigliere Comunale Benevento: “In città vi sono numerosi cantieri aperti per l’effettuazione di lavori in ogni zona e quartiere. A parte dalla mancata programmazione che, come denunziato più volte, determina problemi di traffico e disagi vari per i cittadini, spesso sugli stessi non viene esercitato alcun controllo né sulla regolarità dell’effettuazione, né sulla sicurezza. E’, ad esempio, il caso dei lavori di rifacimento del piastrellamento stradale e dei marciapiedi in via Cocchia, al Rione Libertà. Non è esposto alcun segnale di “inizio” e...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Zero controlli sui cantieri”: De Stasio attacca l’Amministrazione Notizie correlate Benevento, “gentaglia” al Parco De Mita: Pepe (Città Verde) attacca De Stasio e chiede accesso agli attiDura presa di posizione dell’associazione ‘Città Verde’ sulla vicenda delle dichiarazioni rese durante l’ultimo Question Time al Comune di Benevento. L’amministrazione Trump attacca Nike per «discriminazione sui dipendenti bianchi»Nike è finita nel mirino dell’amministrazione Trump per il trattamento riservato ai suoi dipendenti bianchi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Controlli nei cantieri edili, denunciati due imprenditori: scoperti tre lavoratori in nero; A Palermo è mobilitazione degli edili per chiedere sicurezza e controlli nei cantieri; Controlli a tappeto nei cantieri; Controlli in un cantiere edile a Viterbo, due operai in nero. Carrara, strigliata al Comune: Zero controlli sui cantieridi Anna MarchettiIl Comune perde il ricorso al Tar Lazio contro l’impianto di accumulo energetico da 175 mw, ma i cittadini di Carrara, attraverso il consigliere comunale di Fd’I, Davide Delvecchio, ... ilrestodelcarlino.it Messina, controlli sul lavoro: irregolarità in cantieri, bar e panifici, sanzioni per oltre 28mila euroTra il 13 e il 17 aprile 2026, gli ispettori del contingente INL in Sicilia, operativi nella provincia di Messina, hanno intensificato l’attività di vigilanza nei settori dell’edilizia e dei pubblici ... strettoweb.com Tolleranza zero a Crotone: la Polizia di Stato intensifica i controlli sul territorio.Arrestato un uomo condannato per riciclaggio che ha violato le regole dell'affidamento in prova. Per lui si sono riaperte le porte del carcere. L'operazione, voluta dal Questore, m - facebook.com facebook