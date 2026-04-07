Chiastra | Finalmente ascoltati sui controlli davanti alle scuole | ora diventi una misura permanente

Dopo settimane di richieste e interventi, è stata ufficializzata l’istituzione di controlli permanenti davanti alle scuole e alle fermate degli autobus vicine. Le forze dell’ordine saranno presenti con presidi fissi in queste aree, rispondendo alle esigenze emerse durante le attività di vigilanza e sicurezza condotte nelle scorse settimane. La decisione mira a garantire maggiore sicurezza per studenti e utenti dei mezzi pubblici.

«Ci siamo battuti a lungo, nelle ultime settimane, per ottenere un presidio fisso delle forze dell’ordine nei pressi delle scuole e delle fermate degli autobus adiacenti. Dobbiamo però constatare che solo dopo gli spiacevoli fatti di cronaca degli scorsi mesi si è compreso come la situazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Controlli antidroga davanti alle scuole: segnalato anche un bidelloOperazione del progetto “Scuole sicure” a Cassino: due persone segnalate alla Prefettura durante i controlli con l’unità cinofila antidroga Nel corso... Più controlli e unità cinofile davanti alle scuole per contrastare l'illegalità, ma anche educazione e prevenzioneIn prefettura si è rinuinto il comitato per l'ordine pubblico: la scuola al centro dell'azione.