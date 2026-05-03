Durante il Cantamaggio a Terni, alcune vetrine nel centro storico sono rimaste chiuse, attirando l’attenzione. La critica principale arriva da un rappresentante locale che ha evidenziato come molte attività commerciali abbiano deciso di non aprire durante gli eventi. Si discute anche dell’effetto che potrebbe avere l’apertura della ZTL sulla disponibilità dei negozi a mantenere le saracinesche sollevate durante le manifestazioni.

? Cosa scoprirai Perché le vetrine del centro sono rimaste oscurate durante il Cantamaggio?. Come può l'apertura della ZTL convincere i negozianti a restare aperti?. Chi ha trasformato la tradizione in successo grazie ai social media?. Quali conseguenze avrà il divario tra commercio digitale e botteghe tradizionali?.? In Breve Ghione propone al sindaco Bandecchi aperture prolungate in cambio di deroghe ZTL.. Esempi di successo digitale citano un artigiano locale e un ristorante extraurbano.. Il gruppo Aics Terni vince la sfilata dei carri del 130° Cantamaggio.. Solo uno o due negozi del centro risultano aperti durante la notte.. Terni, la notte del 30 aprile per il 130° Cantamaggio, vede un contrasto netto tra la folla che circola per le strade e i negozi del centro rimasti con le serrande abbassate o le vetrine completamente oscurate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cantamaggio a Terni: Ghione critica i negozi con le serrande chiuse

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