Terni 130edizione del Cantamaggio | Edizione straordinaria con programma ricco e pensato per tutte le età

A Terni si svolge la 130ª edizione del Cantamaggio, un evento che celebra la tradizione locale. La manifestazione, intitolata “Tra fiori e sentimenti”, prevede un programma ricco e diversificato, pensato per tutte le età. Coinvolge attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi del territorio, consolidando la sua presenza come appuntamento identitario della comunità.

Il presidente dell’Ente Cantamaggio Maurizio Castellani: “La nuova location degli ex studios di Papigno si sta rivelando funzionale e viva” Un appuntamento identitario capace di unire tradizione, creatività e partecipazione. Il Cantamaggio si prepara a spegnere 130 candeline, aggiungendo al programma ‘Tra fiori e sentimenti’ pensato per coinvolgere attivamente attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi del territorio. L’obiettivo è rendere la città più bella, gradevole e ospitale attraverso allestimenti in grado di valorizzare le vetrine con fiori ed elementi dal forte impatto cromatico ed estetico, ispirati al tema del Cantamaggio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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