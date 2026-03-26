L’Italia della canoa slalom si prepara in Oklahoma City, dove nel fine settimana prenderà parte alla Ranking Race. Gli atleti italiani si allenano intensamente da settimane in vista di questa competizione, puntando a mantenere e migliorare i risultati ottenuti nelle stagioni precedenti. La gara rappresenta un momento importante per la squadra in vista delle prossime competizioni internazionali.

Si lavora sodo fin dall’inizio per gettare le basi di una stagione in cui poter continuare a mietere soddisfazioni. L’Italia della canoa slalom si sta allenando ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, in vista della nuova stagione e si fermerà in America fino al prossimo 5 Aprile, giorno di Pasqua. Risulta davvero interessante notare come l’impianto attualmente utilizzato dagli azzurri è lo stesso in cui si disputeranno i Campionati Mondiali 2026, ma soprattutto quello dove verranno assegnate le medaglie ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Sono nove gli atleti convocati dal direttore tecnico Daniele Molmenti. Per il k ayak maschile presenti Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi (Carabinieri) e Marcello Beda (Aeronautica Militare), mentre al femminile c’è Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia della canoa slalom lavora ad Oklahoma City. Nel weekend gli azzurri parteciperanno alla Ranking Race

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