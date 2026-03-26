PAGELLE e TABELLINO Italia-Irlanda del Nord 2-0 | Tonali sugli scudi Retegui non graffia

Nella partita valida per la semifinale playoff del Mondiale 2026, giocata alla ‘New Balance Arena’ di Bergamo, l’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord per 2-0. La squadra italiana ha segnato entrambi i gol nella ripresa, con Tonali che si è distinto mentre Retegui non ha trovato la rete. Sono stati assegnati voti e stilate le classifiche dei migliori e peggiori in campo.

Voti, top e flop del match della ‘New Balance Arena’ di Bergamo, valido per la semifinale playoff del Mondiale 2026 L’ Italia si sveglia nella ripresa e stende per 2-0 l’ Irlanda del Nord a Bergamo nella semifinale playoff perla qualificazione al prossimo Mondiale. Le pagelle di Italia-Irlanda del Nord (Ansa) – Calciomercato.it Azzurri poco pericolosi nel primo tempo, mentre nella ripresa è un’altra storia per la formazione del Ct Gattuso. Ci pensa Tonali a sbloccare il risultato con un potente destro dal limite, mentre a dieci minuti dalla fine è Kean a eludere la difesa ospite firmando il gol della sicurezza. Ottima prova anche di Politano sulla corsia destra, Retegui invece stecca. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali sugli scudi, Retegui non graffia Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: azzurri avanti con Tonali. Entra Pio Esposito, per Retegui. Kean sfiora il bis |Live 1-0 Leggi anche: Italia-Irlanda Del Nord, le probabili formazioni: Gattuso con Kean e Retegui dal 1' Altri aggiornamenti su PAGELLE e TABELLINO Italia Irlanda del... Temi più discussi: Manchester City-Real Madrid 1-2, pagelle e tabellino: Vinicius piega i Citizens e guida i Blancos ai quarti, Bernardo espulso e Guardiola eliminato; Buona la prima di Giampaolo! La Cremonese batte il Parma 2-0; Roma-Bologna 3-4 dts, pagelle e tabellino: Rowe incontenibile, Pellegrini e Robinio Vaz cambiano la partita, Cambiaghi vale i quarti di finale; Chelsea-PSG 0-3, pagelle e tabellino: Kvaratskhelia e Barcola show, Palmer delude, Sarr da incubo. Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, arriva il raddoppioGli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di O'Neill il primo atto degli spareggi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Live Italia-Irlanda del Nord 2-0, gli azzurri raddoppiano con KeanÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com