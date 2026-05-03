Cancelo ‘il leghista’ d’Europa

Joao Cancelo, giocatore di nazionalità portoghese, è recentemente stato associato a una vittoria del campionato con il Barcellona. La notizia arriva dalla redazione di JustCalcio.com, che riferisce che il calciatore potrebbe contribuire alla conquista del titolo per la squadra catalana nella stagione 2026. La stagione in corso è ancora aperta e le competizioni sono in corso di svolgimento.

2026-04-27 11:35:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Joao Cancelo vincerà il campionato con il Barcellona. Se non c’è debacle la squadra catalana non ci metterà molto a cantare l’alirón, anzi, potrebbe farlo il giorno dopo se il Real Madrid non vincesse e quelli di colpo Ottengono i tre punti. Finora nulla di anormale. Fatto sta che il terzino portoghese può raggiungere un traguardo storico diventando campione di Spagna. Nessun altro giocatore è riuscito a farlo nei quattro maggiori campionati europei. Cancel è campione in Inghilterra, in Italia, in Germania e ora chiuderà il cerchio in Spagna.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Leggi anche: SBC Fanta UT: João Cancelo – Il Regista Laterale Cancelo, quale futuro per l’ex Juve? Questo il suo desiderio in estatedi Redazione JuventusNews24Cancelo, quale futuro per l’ex Juve? Questo il suo desiderio in estate: il terzino portoghese è in prestito al Barcellona...