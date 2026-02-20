SBC Fanta UT | João Cancelo – Il Regista Laterale

João Cancelo ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio grazie alle sue prestazioni in questo inizio stagione. Il terzino del Barcellona ha dimostrato un’ottima capacità di impattare sul gioco, grazie alle sue statistiche equilibrate e alla versatilità nel ruolo di laterale. Con un punteggio complessivo di 89 e tre valori a 90, Cancelo si conferma uno dei giocatori più dinamici nel suo ruolo. La sua presenza in campo si fa notare in ogni fase della partita.

La promo Fanta UT accoglie uno dei terzini più tecnici al mondo: João Cancelo. Con un OVR di 89 e statistiche incredibilmente equilibrate (tre valori a 90 ), il portoghese del Barcellona si conferma come una delle opzioni più dinamiche e versatili per le fasce, capace di influenzare il gioco in ogni zona del campo. Analisi della Carta: Classe e Spinta Costante. Cancelo non è un semplice difensore, ma un vero e proprio creatore di gioco aggiunto che può ricoprire ben tre ruoli (RB, LB, RM). Tris di 90 (Velocità, Dribbling, Passaggio): Una combinazione rara che lo rende fulmineo palla al piede e precisissimo nei cross o nei filtranti.