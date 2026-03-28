Cancelo quale futuro per l’ex Juve? Questo il suo desiderio in estate
Il terzino portoghese, attualmente in prestito dal club saudita al Barcellona, ha espresso il desiderio di cambiare squadra in vista della prossima stagione. L’ex giocatore della Juventus è stato coinvolto in trattative di mercato e il suo futuro resta incerto, con diverse opzioni sul tavolo. La sua situazione contrattuale e le trattative tra i club potrebbero definire la sua prossima destinazione.
: il terzino portoghese è in prestito al Barcellona dall’Al-Hilal. Il futuro calcistico di João Cancelo continua a infiammare le calde dinamiche del calciomercato internazionale. Secondo le ultime e precise indiscrezioni rivelate dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, le intenzioni del talentuoso esterno portoghese sono ormai assolutamente chiare: il giocatore vorrebbe fortemente restare al Barcellona anche ben oltre il termine di questa importante stagione sportiva (il prestito oneroso scade a giugno) Calciomercato Juve LIVE. le principali trattative di giornata Per poter trasformare questo suo preciso desiderio in realtà, il club blaugrana è pronto a intensificare la trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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