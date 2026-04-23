Avvelenate con ricina a Campobasso sequestrato cellulare della figlia Alice e analisi sul pc di una scuola

A Campobasso, è stato sequestrato il cellulare della figlia di 19 anni di una donna coinvolta in un caso di avvelenamento con ricina avvenuto a Pietracatella. Le autorità hanno inoltre eseguito un'analisi sul computer di una scuola, mentre sono in corso indagini sulle conversazioni e le note della giovane. La vicenda riguarda due donne che sono state ricoverate in ospedale dopo aver ingerito la sostanza tossica.

Il telefono della figlia maggiore di 19 anni di Antonella Di Ielsi, la donna avvelenata con la ricina insieme all'altra figlia a Pietracatella, è stato sequestrato: si analizzeranno le chat e le note prese dalla ragazza. Verranno fatti anche esami sul pc di una scuola agraria della zona su cui erano state fatte ricerche sulla ricina.🔗 Leggi su Fanpage.it

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