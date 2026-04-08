Una donna e la figlia sono decedute a Campobasso dopo aver ingerito sostanze velenose. Le autorità stanno indagando su due cene e un pranzo svolti nelle ultime settimane. Sono stati chiamati in Procura il padre e la figlia maggiore della famiglia di Pietracatella, mentre si cerca di chiarire le circostanze di quanto accaduto. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità.

Il veleno che avrebbe ucciso madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso in Molise, avrebbe agito velocemente. La Procura di Larino ha ipotizzato l’omicidio volontario e gli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso si concentrano sulla ricostruzione dei pasti consumati tra il 23 e il 24 dicembre. Convocati in Procura il padre e la figlia maggiore. Le indagini sui pasti Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, di soli 15 anni, si stanno concentrando su due cene e un pranzo consumati tra il 23 e il 24 dicembre, prima che il malore fatale si manifestasse la mattina di Natale. Secondo fonti citate dal Corriere della Sera, i consulenti tecnici avrebbero escluso un rilascio lento della ricina, la tossina che ha ucciso mamma e figlia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, indagini su due cene e un pranzo

Intossicazione a Campobasso, svolta nell’inchiesta su morte madre e figlia: avvelenate dalla ricinaSvolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre...

Madre e figlia morte a Campobasso furono avvelenate da ricinaSvolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre...

Mamma e figlia morte dopo cena di Natale. Avvelenate con la ricina

Temi più discussi: Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Non fu intossicazione, mamma e figlia avvelenate a Natale; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Madre e figlia morte a Campobasso: La ricina ha agito velocemente. Marito e figlia maggiore convocati in Procura.

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». L’attenzione degli inquirenti si concentra anche su cestini e conserve ricevuti in regalo ...Gli accertamenti hanno dimostrato che non si è trattato di una contaminazione progressiva, ma una somministrazione mirata. Un passaggio importante, che restringe i tempi. Nelle prossime ore saranno se ... vanityfair.it

Madre e figlia morte a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». Marito e figlia maggiore convocati in ProcuraGli accertamenti stanno inquadrando poche ore, quelle comprese tra la sera del 23 dicembre e la successiva, alla Vigilia. Due cene e un pranzo al centro dei controlli della Squadra mobile di Campobass ... corriere.it

Sul caso della 15enne Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi gli inquirenti accelerano il calendario degli interrogatori. Dopo una ventina tra conoscenti e amici, è il turno dei due famigliari sopravvissuti ai pasti dell'ultimo Natale. Cosa cercano di chiarire gli i - facebook.com facebook

Eredità Agnelli, schiaffo agli Elkann. Il tribunale dà torto a John in causa con la madre Margherita: giurisdizione italiana. @EBoffano x.com