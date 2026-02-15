Campionato Regionale di Taekwondo | a Mazara del Vallo tante medaglie per l’ASD Knock Out
Sabato pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo, l’ASD Knock Out ha conquistato molte medaglie nel Campionato Regionale di Taekwondo. La partecipazione degli atleti ha attirato numerosi spettatori, che hanno assistito a combattimenti intensi e tecniche ben eseguite. La squadra ha dimostrato grande determinazione, portando a casa risultati importanti e premi per i loro sforzi.
Il maestro Gianni Caprera: "Ottima prestazione degli atleti, abbiamo conquistato tre medaglie con quattro atleti in gara, di cui due sul podio più alto" Sabato pomeriggio di Taekwondo al Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo con gli atleti dell’ASD Knock Out impegnati nel Campionato Regionale. Il team guidato dal maestro Gianni Caprera e dai coach Danilo Caprera e Gabriele Longo ha portato ben tre medaglie a casa con appena quattro atleti in gara. A scendere sul tatami sono stati: Simone La Mantia, Giulia Giammanco, Gabriele Calvaruso e Marco Maria Machì. Tutti e quattro hanno disputato delle ottime gare e in particolar modo a conquistare i podi sono stati: Il maestro Gianni Caprera ha commentato così la partecipazione alla manifestazione: “Sono molto contento dell’ottima prestazione degli atleti, si sono preparati duramente per questo Campionato Regionale e il risultato ripaga quanto visto e fatto durante le settimane in palestra. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
