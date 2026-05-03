Campi al limite e impianti chiusi | cosa sta succedendo davvero al calcio di base a Roma

A Roma, molti campi di calcio di base mostrano segni evidenti di usura, con superfici consumate e linee sbiadite. Alcuni impianti sono chiusi o aperti solo in determinate fasce orarie. Le strutture presentano problemi come linee scolorite, buche sottostante e docce che funzionano in modo intermittente. Questi segnali indicano una situazione difficile per le strutture sportive dedicata ai giovani calciatori.

Basta entrare in diversi campi sportivi della città per capire che qualcosa si è inceppato. Sintetici consumati, rattoppati a chiazze, linee scolorite, buche che riemergono sotto la superficie, docce che funzionano a intermittenza. Le tribune, quando presenti, raccontano anni di manutenzioni.🔗 Leggi su Romatoday.it The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Audiobook with Read-Along Text | Cori Samuel Edition Notizie correlate Salt Bae in crisi: 5 ristoranti chiusi e milioni bruciati, cosa sta succedendo davveroNusret Gökçe, meglio noto come Salt Bae, non è più l’incontrastato re delle bistecche dorate che aveva conquistato il mondo con il suo gesto iconico. Esonero Allegri, pazienza al limite in casa Milan: cosa sta succedendoGrandissima delusione in casa Milan dopo il ko sul campo della Lazio: ecco cosa sta succedendo in queste ore a Milanello. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Disponibile il bollettino Arpa FVG sul monitoraggio dei campi elettromagnetici – Anno 2025; Sinner e l'omaggio a Jodar: Che giocatore, mi ha spinto al limite. Le prossime volte saprò cosa aspettarmi; Campi elettromagnetici: Arpa Fvg, nel 2025 nessun superamento dei limiti; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato. Non bastano i risultati favorevoli dagli altri campi: i lupi perdono 5-3 in Liguria e retrocedono dopo tre stagioni - facebook.com facebook Appuntamento nel più scenografico dei campi di allenamento degli #IBI26 Domenica 3 maggio alle 15:30 Lorenzo Sonego si allenerà con Zhizen Zhang a Piazza del Popolo x.com