Salt Bae in crisi | 5 ristoranti chiusi e milioni bruciati cosa sta succedendo davvero

Salt Bae, il famoso chef turco, ha dovuto chiudere cinque dei suoi ristoranti e perdere milioni di euro. La causa principale è il calo della clientela e le difficoltà economiche che lo hanno colpito negli ultimi mesi. La sua catena di locali, una volta simbolo di successo, ora affronta problemi finanziari e di gestione. Questa situazione ha suscitato molte domande sul futuro del suo impero gastronomico. La situazione resta molto delicata e in evoluzione.

Nusret Gökçe, meglio noto come Salt Bae, non è più l'incontrastato re delle bistecche dorate che aveva conquistato il mondo con il suo gesto iconico. Dopo anni di espansione aggressiva e locali aperti nelle città più iconiche, il suo impero mostra crepe profonde. Nel 2024 il ristorante Nusr-Et di Knightsbridge, fiore all'occhiello europeo, ha registrato perdite per 5,4 milioni di sterline, mentre negli Stati Uniti ben cinque ristoranti hanno chiuso le serrande, lasciando aperte solo le sedi di New York Midtown e Miami. Nonostante l'enorme seguito social di oltre 52 milioni di follower, le recensioni negative e i prezzi stellari, come la bistecca da 1.

