Ogni anno, i proprietari di camper devono sostenere alcune spese obbligatorie per mantenere il veicolo in regola. Tra queste ci sono il pagamento del bollo e l’assicurazione, oltre ai controlli di sicurezza necessari per verificare il buon funzionamento e la conformità alle normative. Questi costi, seppur non elevati, rappresentano un impegno economico periodico per chi utilizza il mezzo.

Esattamente come per un'automobile, un camper ha un costo iniziale e un costo di gestione: negli ultimi anni, ovviamente, sono aumentati entrambi. Nel primo caso, se si desidera un nuovo modello è molto difficile trovare qualcosa al di sotto di quota 50mila euro che da sempre rappresenta un "muro" anche psicologico. Per trovare qualcosa di valido, bisogna aggiungere a queste cifre circa 10mila euro oppure bisogna puntare su dei buoni "km zero" oppure delle unità seminuove che hanno un passato di noleggio. Sono scelte comunque intelligenti. Quello che non cambia è la necessità di una gestione attenta. C'è la sensazione che il camper stia vivendo un buon momento nel nostro Paese ma è una bella sorpresa constatare che il mercato italiano del camper va fortissimo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Camper, i costi fissi: dal bollo ai controlli di sicurezza

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