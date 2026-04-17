Ischia 460 milioni per la sicurezza | via libera ai fondi fissi

Il governo ha approvato un piano di investimenti volto alla sicurezza di Ischia, destinando 460 milioni di euro per il triennio 2027-2029. Questa somma è stata ufficialmente assegnata per interventi di messa in sicurezza e recupero dell’isola, con un impegno finanziario che mira a migliorare le infrastrutture e le condizioni dell’area. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici.

Il piano per la messa in sicurezza e il recupero di Ischia riceve un impulso finanziario decisivo con l’assegnazione di 460 milioni di euro per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029. Il provvedimento, formalizzato tramite un decreto interministeriale firmato il 9 marzo e reso pubblico in Ufficiale il 15 aprile, stanzia ogni anno 154 milioni di euro per affrontare le ferite lasciate dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022. Programmazione strutturale contro il rischio idrogeologico. Le risorse stanziate dai ministri Musumeci e Giorgetti mirano a trasformare la gestione dell’emergenza in una pianificazione stabile. I fondi alimentano il Fondo nazionale per la ricostruzione post-calamità, una struttura nata con la legge di bilancio 2025 e dotata di nuovi rifinanziamenti grazie alla manovra 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ischia, 460 milioni per la sicurezza: via libera ai fondi fissi Notizie correlate Ischia, arrivano 460 milioni per gli interventi post calamitàTempo di lettura: 2 minutiArrivano nuove risorse per la ricostruzione e la messa in sicurezza dell’isola d’Ischia, duramente colpita dal sisma del... Leggi anche: Fondi regionali per la tutela dell’incolumità pubblica: via libera ai lavori di messa in sicurezza a Giovi Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Caso Alilauro. Oltre dieci milioni di danno contestato, tutte cifre azzerate dalla sentenza. Ischia, arrivano 460 milioni per gli interventi post calamitàArrivano nuove risorse per la ricostruzione e la messa in sicurezza dell'isola d'Ischia, duramente colpita dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022. (ANSA) ... ansa.it Ricostruzione Ischia, 460 milioni dal governo Meloni: ecco la ripartizione triennaleCon un decreto interministeriale firmato il 9 marzo 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 aprile, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, di concerto con ... ildispariquotidiano.it