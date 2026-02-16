Bollo auto in Lombardia nuovi controlli dal 16 febbraio | cosa rischia chi non è in regola

Il governo regionale della Lombardia ha deciso di intensificare i controlli sul bollo auto a partire dal 16 febbraio, dopo aver riscontrato numerosi casi di mancato pagamento nel 2020. Per questa ragione, le autorità hanno avviato le operazioni di recupero delle somme dovute, iscrivendo fermi amministrativi sui veicoli dei proprietari che non hanno ancora saldato la tassa. In particolare, sono stati individuati circa 10.000 veicoli in tutta la regione che rischiano la sospensione della circolazione.

