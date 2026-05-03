Campania carenza d’acqua nelle carceri | la denuncia di Claudia Cavallo

In alcune strutture carcerarie della regione, si registrano gravi carenze di acqua potabile, come segnalato da un’attivista. Le condizioni di approvvigionamento idrico sono spesso insufficienti, causando disagi tra i detenuti. Nonostante le numerose segnalazioni scritte, le autorità competenti non hanno fornito risposte ufficiali. La mancanza di acqua rischia di influire sulla salute fisica e mentale di chi si trova all’interno delle strutture.

? Cosa scoprirai Come influisce la mancanza d'acqua sulla salute mentale dei detenuti?. Perché le autorità non rispondono alle segnalazioni scritte dai carcerati?. Quali violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sono rischiate?. Come può avvenire la rieducazione senza garantire l'igiene personale?.? In Breve Poggioreale subisce interruzioni idriche quotidiane tra le ore 11:00 e le 16:00.. Criminologa Claudia Cavallo segnala criticità strutturali e sovraffollamento nei penitenziari campani.. Mancanza d'acqua a Bellizzi Irpino e Carinola viola l'articolo 3 della Convenzione Europea.. Assenza di servizi igienici compromette la funzione rieducativa prevista dall'articolo 27 della Costituzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania, carenza d’acqua nelle carceri: la denuncia di Claudia Cavallo Notizie correlate Tentativi di suicidio di una giovane detenuta a Lauro: il Garante denuncia criticità psichiatriche nelle carceri campaneSistema penitenziario sotto accusa: alta incidenza di disturbi mentali e carenza di supporti adeguati nelle strutture campane Lauro, 14 febbraio 2026... Leggi anche: Carceri, Mattarella: pesano sovraffollamento e carenza personale