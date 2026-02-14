Tentativi di suicidio di una giovane detenuta a Lauro | il Garante denuncia criticità psichiatriche nelle carceri campane

Una giovane donna di 23 anni, proveniente dalla Guinea e detenuta nel carcere di Lauro, ha tentato più volte il suicidio poco dopo il suo arrivo, mettendo in luce le pessime condizioni di assistenza psichiatrica nelle carceri campane. La donna, madre di un bambino di quasi due anni, si trovava in una situazione di forte disagio che sembra aver contribuito alle sue azioni estreme, in un contesto carcerario che fatica a offrire supporto adeguato a chi soffre di problemi di salute mentale.

Sistema penitenziario sotto accusa: alta incidenza di disturbi mentali e carenza di supporti adeguati nelle strutture campane Lauro, 14 febbraio 2026 – Una ventitreenne della Guinea, detenuta nel carcere per madri di Lauro (AV) con il figlio di quasi due anni, ha compiuto più tentativi di suicidio nei giorni successivi al suo ingresso, evidenziando gravi problemi di salute mentale.La giovane è stata trasferita e ricoverata all’ospedale di Avellino, dove si trova ancora. Il 25 dicembre 2025 la donna è giunta alla Casa Circondariale di Lauro insieme al figlio.Subito sono emersi comportamenti autolesivi che hanno reso necessario un ricovero ospedaliero.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Faenza si prepara alle elezioni mentre il candidato Miccoli critica i ritardi nella realizzazione delle casse di espansione del Senio.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: L’adolescenza inquieta: il suicidio resta la prima causa di morte nei disturbi alimentari; Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, 64enne si suicida; Usa, pubblicate le foto inedite di Epstein morto in carcere: i tentativi di rianimazione, il cappio e le scansioni del collo - Le immagini; Dal carcere al lavoro, la Sicilia guida la svolta per il reinserimento dei detenuti.

Suicidi tra i giovani. Tentativi raddoppiati con la pandemiaI dati dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma evidenziano come le consulenze neuropsichiatriche ha riguardato fenomeni di ideazione suicidaria e tentativi di suicidio siano passate dal 36% dell ... quotidianosanita.it

Chiama il 112 annunciando di volersi lanciare dal ponte: i carabinieri salvano un minore dal suicidioNonostante il tentativo di dialogo, i militari hanno dovuto bloccare fisicamente il giovane per metterlo in sicurezza ... ravennaedintorni.it

Condividiamo l'interessante servizio di Erica Manna per la Repubblica: un viaggio nel reparto di neuropsichiatria infantile diretto dal professor Lino Nobili, che ci racconta come siano aumentati i tentativi di suicidio e l’autolesionismo. "Appena dentro, oltre la p facebook

Soldati israeliani in crisi Traumi di massa e suicidi Troppo orrore, sensi di colpa e stress Raddoppiati i militari che si sono uccisi 279 i tentativi di suicidio In 12.300 soffrono di problemi psicologici Il data Room di Milena Gabanelli e @martaserafini @Corriere x.com