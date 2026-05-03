Cammino playoff l' attesa dei tifosi granata | gli stadi sono piccoli e le trasferte last minute

I tifosi della Salernitana sono in attesa di conoscere data e luogo del primo match dei playoff, con gli stadi che risultano piccoli e le trasferte spesso organizzate all'ultimo momento. La squadra scoprirà chi affronterà per la prima volta negli spareggi il 7 maggio, subito dopo la conclusione del secondo turno regionale. La passione dei supporters si mantiene alta, pronta a sostenere la squadra in ogni occasione.

Tifo e passione attendono solo data e luogo del primo appuntamento con i playoff. La Salernitana conoscerà l'avversaria del debutto negli spareggi il 7 maggio, all'indomani della conclusione del secondo turno regionale. Dopo le prime scremature, sarà il sorteggio a decretare la sfidante dei.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Derby senza tifosi: «Gli stadi pieni sono un inno allo sport»Lo ha dichiarato oggi 13 marzo il consigliere regionale Eleonora Mosco alla luce della scelta di vietare domani la trasferta ai supporters padovani... Leggi anche: Fiorentina, respinto il ricorso dei tifosi. In Italia le trasferte restano vietate Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Eccellenza, ecco il calendario dei playoff - L'Unione Sarda.it; Playoff Serie C 2025/26: date, incroci e il cammino della Salernitana verso la Serie B; Taranto, inizia il conto alla rovescia: il 10 maggio parte la strada verso la Serie D; Prato-Montevarchi sarà in diretta su TV Prato. Politano: Orgoglioso della squadra. DENTRO FUORI Crotone-Cerignola: allo Scida sfida da dentro o fuoriIl Crotone si prepara a una gara decisiva per il proprio cammino playoff, atteso domenica 3 maggio allo stadio Scida ... statoquotidiano.it SFIDA PLAYOFF Cerignola, sogno B: domenica trasferta a Crotone per la sfida playoffL’Audace Cerignola si prepara alla trasferta decisiva dello stadio Scida per i playoff, con l’obiettivo di sfatare il tabù Crotone ... statoquotidiano.it , Scatta domani sera il cammino del Calcio Trento nei playoff di Serie C: dal match interno con la Giana Erminio, previsto alle 20 al Briamasco, parte il sogno aquilotto verso vette mai raggiunte in 105 a - facebook.com facebook Riprende il cammino di Esperia e Sennori tra playoff e playout x.com