Cammino playoff l' attesa dei tifosi granata | gli stadi sono piccoli e le trasferte last minute

Da salernotoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I tifosi della Salernitana sono in attesa di conoscere data e luogo del primo match dei playoff, con gli stadi che risultano piccoli e le trasferte spesso organizzate all'ultimo momento. La squadra scoprirà chi affronterà per la prima volta negli spareggi il 7 maggio, subito dopo la conclusione del secondo turno regionale. La passione dei supporters si mantiene alta, pronta a sostenere la squadra in ogni occasione.

Tifo e passione attendono solo data e luogo del primo appuntamento con i playoff. La Salernitana conoscerà l'avversaria del debutto negli spareggi il 7 maggio, all'indomani della conclusione del secondo turno regionale. Dopo le prime scremature, sarà il sorteggio a decretare la sfidante dei.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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