La Fiorentina ha visto respinto il ricorso dei tifosi contro il divieto di trasferta. La decisione, presa dalla Lega Calcio, riguarda le restrizioni che vietano ai supporter di seguire la squadra in viaggio per le partite fuori casa. La misura, adottata per motivi di sicurezza, rimane in vigore e interessa tutte le trasferte di campionato. I tifosi non potranno più seguire la squadra in trasferta fino alla fine della stagione, lasciando i supporter di Firenze senza alternative per sostenere la squadra lontano dal Franchi.

Firenze, 19 febbraio 2026 - Tutti a casa. Fino al termine della stagione. Almeno per quel che riguarda le partite di campionato. Il ricorso presentato al Tar del Lazio dalle associazioni dei tifosi della Fiorentina è stato infatti respinto. La comunicazione è arrivata in mattinata, proprio mentre in diversi (circa 350) si stanno mettendo in marcia verso Bialystok dove questa sera (ore 21) si giocherà l'andata del PlayOff di Conference League contro lo Jagiellonia. Ritorno previsto al Franchi giovedì prossimo. E' stato l' ATF (Associazione Tifosi Fiorentini) a darne notizia con un post sui propri canali social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, respinto il ricorso dei tifosi. In Italia le trasferte restano vietate

Leggi anche: Pisa, nuova stangata per i tifosi: il Tar respinge il ricorso, le trasferte restano vietate

Leggi anche: Nessuna sorpresa dal Tar, respinto il ricorso dei tifosi nerazzurri: rimane il divieto di trasferte per 3 mesi

“Fiorentina, i tifosi viola raccontano il momento | Viola Park”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.