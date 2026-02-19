Fiorentina respinto il ricorso dei tifosi In Italia le trasferte restano vietate
La Fiorentina ha visto respinto il ricorso dei tifosi contro il divieto di trasferta. La decisione, presa dalla Lega Calcio, riguarda le restrizioni che vietano ai supporter di seguire la squadra in viaggio per le partite fuori casa. La misura, adottata per motivi di sicurezza, rimane in vigore e interessa tutte le trasferte di campionato. I tifosi non potranno più seguire la squadra in trasferta fino alla fine della stagione, lasciando i supporter di Firenze senza alternative per sostenere la squadra lontano dal Franchi.
Firenze, 19 febbraio 2026 - Tutti a casa. Fino al termine della stagione. Almeno per quel che riguarda le partite di campionato. Il ricorso presentato al Tar del Lazio dalle associazioni dei tifosi della Fiorentina è stato infatti respinto. La comunicazione è arrivata in mattinata, proprio mentre in diversi (circa 350) si stanno mettendo in marcia verso Bialystok dove questa sera (ore 21) si giocherà l'andata del PlayOff di Conference League contro lo Jagiellonia. Ritorno previsto al Franchi giovedì prossimo. E' stato l' ATF (Associazione Tifosi Fiorentini) a darne notizia con un post sui propri canali social. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Pisa, nuova stangata per i tifosi: il Tar respinge il ricorso, le trasferte restano vietate
Leggi anche: Nessuna sorpresa dal Tar, respinto il ricorso dei tifosi nerazzurri: rimane il divieto di trasferte per 3 mesi
“Fiorentina, i tifosi viola raccontano il momento | Viola Park”
Argomenti discussi: Tar, respinto il ricorso sul divieto di trasferta: parziale accoglimento solo per i residenti nel Lazio fuori dal comune di Roma.
Trasferte vietate: respinto il ricorso dei tifosi della FiorentinaÈ stata respinto il ricorso presentato dall’Associazione Tifosi Fiorentini e dall’Associazione Centro Coordinamento Viola Club, contro il provvedimento con il quale ... firenzeviola.it
Ufficiale – trasferte vietate ai tifosi della Fiorentina: il TAR respinge il ricorsoIl TAR del Lazio ha respinto il ricorso di ATF e ACCVC: confermato il divieto di trasferta per i tifosi della Fiorentina fino a fine stagione ... msn.com
Niente trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione: il Tar ha respinto il ricorso x.com
15 febbraio 2009 "Donadel cerca l'assist, Jovetic, palla al limite, muro difensivo, ancora il tiro respinto poi Mutu RETE RETE RETEEEE, Mutu al 3' di recupero, incredibile, gelato Marassi. Gasperini è una furia, è finita a Genova, 3 a 3 tra Genoa e Fiorentina, ma facebook