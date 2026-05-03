Durante i mesi meno affollati, si può scoprire una Croazia diversa, fatta di paesaggi tranquilli e borghi nascosti, lontani dal turismo di massa. Tra le colline ricche di camelie e gli asparagi selvatici, si attraversano località che conservano il loro fascino autentico, lontano dai percorsi più battuti. La riviera del Quarnero, con i suoi borghi e le sue tradizioni, si svela in modo diverso, offrendo un’esperienza più intima e autentica.

C ’è una Croazia che sfugge alle cartoline estive e si rivela, silenziosa e intensa, quando le folle si diradano. È quella di Opatija (Abbazia), elegante signora dell’ Adriatico e del suo entroterra istriano punteggiato da borghi antichi, sentieri profumati di erbe selvatiche e storie affascinanti. Inverno, primavera e autunno – con il Natale, le stagioni degli asparagi selvatici, dei tartufi e dei festival locali – sono i momenti ideali per scoprirla. Lungomare di Opatija. Foto di Eleonora Giovinazzo Leggi anche › Weekend con i libri: i book retreat per leggere, scrivere, guarire Il fascino rétro di Opatija, tra parchi, camelie e benessere. Nata attorno all’ abbazia benedettina di St.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Camelie, asparagi selvatici, valzer viennesi e borghi nascosti: il meglio di Opatija e della riviera del Quarnero fuori stagione

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