Va in cerca di asparagi selvatici ma resta bloccato tra la vegetazione in una scarpata | scatta il soccorso

Un uomo bloccato in un'area impervia sulle colline cesenati, dove si era recato per raccogliere asparagi selvatici, ha necessitato dell'intervento dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino. E' quanto si è verificato alle 17.30 di oggi, venerdì. Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

