Con l’arrivo della primavera e i primi cambi di temperatura, nelle abitazioni italiane si avvertono spesso odori sgradevoli che durante l’inverno si tendeva a ignorare. Questi odori, provenienti da varie fonti come muffa, umidità o cattivi odori di cucina, si manifestano più frequentemente con il riscaldamento meno acceso e le finestre aperte di più. Molti cercano soluzioni pratiche per eliminare definitivamente questi profumi indesiderati.

Con l’arrivo della primavera e i primi sbalzi di temperatura, nelle case degli italiani riemergono odori sgradevoli spesso ignorati durante l’inverno. Dai termosifoni ancora accesi, che diffondono il tipico odore di polvere bruciata, fino agli abiti rimasti per mesi negli armadi, il cambio di stagione amplifica problemi legati a umidità, scarsa aerazione e batteri. Secondo un’indagine dell’ Osservatorio Pool Pharma, il 73% degli italiani si dice insoddisfatto dell’odore di capi e biancheria al momento del riutilizzo. Tra i cattivi odori più diffusi domina l’umidità (63%), seguita dalla naftalina (58%) e dal classico odore di chiuso (49%), causato dal ristagno dell’aria nei contenitori.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cambio di stagione, perché in primavera la casa “puzza”: gli odori più comuni e come eliminarli davvero

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