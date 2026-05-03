Dopo la partita tra Juventus e Verona, Cambiaso si è rivolto ai microfoni di Sky. Ha detto che è importante mantenere la calma e la serenità, sottolineando che un pareggio non dovrebbe influenzare il modo di pensare della squadra. La sfida si è svolta questa sera all’Allianz Stadium, con Cambiaso che ha commentato l’andamento del match.

di Luca Fioretti Cambiaso è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sfida andata in scena questa sera all’Allianz Stadium tra Juve e Verona. Le sue parole. Cambiaso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Juve Verona. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GOL SUBITO – « Diciamo che ne sono responsabile anch’io in alcuni frangenti. Sì, ho seguito un po’ il vostro discorso, sono d’accordo, nel senso che a volte la percezione del pericolo, magari il fatto di essere un po’ più, sì, non è una cosa quanto di concentrazione e distrazione, ma proprio di percezione del pericolo. Purtroppo...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso a Sky: «Dobbiamo rimanere sereni e tranquilli, pareggiare questa partita non deve cambiare la nostra mentalità»

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