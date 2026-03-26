Un rappresentante della squadra ha rilasciato dichiarazioni a Sky Sport, affermando che il gruppo si sente tranquillo e sereno. Ha inoltre sottolineato che l'allenatore è molto competente in questa fase specifica. Le parole sono state pronunciate nel corso di un'intervista trasmessa in tv, senza ulteriori dettagli sul contesto o sui motivi di questa comunicazione.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. L’atmosfera a Bergamo è elettrica per la cruciale sfida tra l’ Italia e l’ Irlanda del Nord. Poco prima del fischio d’inizio di questo spareggio decisivo, ai microfoni di Sky Sport (fonte ufficiale delle dichiarazioni), ha parlato Marco Carnesecchi, l’ estremo difensore dell’Atalanta e della Nazionale, noto per i suoi riflessi felini e la grande personalità tra i pali. Nonostante la partenza dalla panchina in quella che è a tutti gli effetti la sua “casa” sportiva, il portiere ha mostrato grande attaccamento alla maglia azzurra e fiducia nel gruppo guidato dal CT Rino Gattuso, il tecnico calabrese che ha fatto della grinta e della determinazione il suo marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carnesecchi a Sky Sport: «Siamo tranquilli e sereni. Il mister è grande in questo particolare»

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