Dopo la partita tra Juventus e Verona, Cambiaso ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha affermato che il team sta bene dal punto di vista psicologico e che non avevano sottovalutato la situazione. Ha anche sottolineato che devono vincere le ultime tre partite per raggiungere i propri obiettivi. La sua intervista si è svolta subito dopo il match disputato allo stadio Allianz.

di Luca Fioretti Cambiaso è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida andata in scena questa sera all’Allianz Stadium tra Juve e Verona. Le sue parole. Cambiaso è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve Verona. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PAREGGIO – « Dal punto di vista psicologico stiamo bene, non ho visto frenesia, non c’è nessun problema. Oggi abbiamo fatto una buona partita, siamo stati un po’ lenti nel primo tempo ma dobbiamo essere bravi a non farci destabilizzare. Tanto sapevamo di dover vincere tutte e tre le partite perchè le altre corrono » CONVINZIONE – « Chiaramente non l’abbiamo sottovalutata, loro sono venuti qua anche per difendersi e spezzare il ritmo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso a DAZN: «Stiamo bene a livello psicologico, non l’avevamo sottovalutata. Sappiamo che dobbiamo vincere le ultime tre»

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