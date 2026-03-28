Un giocatore ha rivolto un messaggio alla nazionale italiana durante un'intervista rilasciata a una testata sportiva. Ha affermato di riconoscere la qualità della squadra avversaria, ma ha sottolineato l’obiettivo di vincere. Ha anche indicato di avere un vantaggio specifico rispetto agli azzurri, senza fornire ulteriori dettagli. La dichiarazione si inserisce nel contesto della prossima partita tra le due squadre.

Alajbegovic ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ si è soffermato sulla sfida contro l’Italia lanciando un chiaro messaggio agli azzurri. Kerim Alajbegovic, il diciottenne decisivo nella vittoria della Bosnia contro il Galles con un assist e il rigore finale, si presenta su La Gazzetta dello Sport. DZEKO – « Sono molto giovane, ho soltanto 18 anni, ma Edin è una leggenda veramente grande per noi. Siamo tutti orgogliosi di quello che fa qui, è anche una persona incredibile ». IL RIGORE E LA PAURA – « No, sono andato sul dischetto senza avere troppi pensieri per la testa, volevo soltanto metterlo in rete ero convinto di farlo e così è stato ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alajbegovic avvisa l’Italia: «Sappiamo che sono una buona squadra, ma dobbiamo vincere. Abbiamo anche un altro vantaggio. Ecco quale»

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