Da quasi 50 anni, il calzaturificio Olimpia è gestito dagli stessi fondatori, Emilio e i suoi collaboratori, che hanno deciso di aprire un nuovo punto vendita, il Factory Store. La decisione arriva mentre l’azienda continua a produrre calzature artigianali nel suo stabilimento principale, mantenendo la tradizione familiare. Il nuovo negozio si trova in una zona strategica e sarà aperto al pubblico nei prossimi mesi.

Il calzaturificio Olimpia lo stanno portando avanti da quasi 50 anni gli stessi fondatori, Emilio e Adriano Cannone che l’hanno fondato nel 1977 e, alle soglie del mezzo secolo di attività, arriva la seconda generazione, Marina e Rossano (figli di Emilio) che ha voluto far fare un passo avanti all’azienda di famiglia, dare continuità a una lunga attività legata alla produzione di calzature da bambini col marchio Dianetti (dal cognome della mamma Maria Rita, moglie di Emilio), aprendo un factory store interno (in Via Urali). Prima e seconda generazione di artigiani che si integrano felicemente, ognuna col proprio ruolo e il proprio know-how per dare un seguito a una storia già lunga, e per dare un contributo alla salvaguardia di un settore oggi in affanno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calzaturificio Olimpia, la seconda generazione porta il Factory Store

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