Un parroco di Caltanissetta ha deciso di riparare le buche sulla strada davanti alla chiesa, dopo aver ricevuto una richiesta di fermarsi da parte delle autorità, a causa del rischio di sanzioni. Il sacerdote ha spiegato che gli è stato detto di non intervenire per evitare multe, citando anche le raccomandazioni di Papa Francesco in merito alla cura del bene comune. La sua iniziativa ha attirato l’attenzione della comunità locale.

"Mi hanno sollecitato a stare fermo perché il rischio è una multa. Papa Francesco più volte ha detto.". Era iniziato tutto così: con stivali, pala e piccone. Padre Carmelo era deciso a riparare le buche del piccolo Borgo Santa Rita, alle porte di Caltanissetta. Lo aveva fatto non contro le istituzioni locali, ma per la sua comunità. Ora il Comune ha finalmente rattoppato con detriti le buche della strada che provocavano danni alle auto e possibili incidenti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caltanissetta, parroco rattoppa le buche in strada: "Mi hanno detto basta, rischiavo una multa"

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