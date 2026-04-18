Un parroco di Caltanissetta ha deciso di intervenire personalmente per riparare le buche sulla strada comunale che porta al borgo Santa Rita, a pochi chilometri dalla città. La decisione è arrivata dopo le numerose segnalazioni di fedeli e residenti che si sono trovati a percorrere quella via. Il sacerdote ha spiegato di aver agito per garantire maggiore sicurezza, anche se ha ammesso di rischiare una multa per il suo intervento.

Ha deciso di intervenire personalmente per riparare le buche della strada comunale che conduce al borgo Santa Rita, a pochi chilometri da Caltanissetta, dopo le segnalazioni ricevute da fedeli e residenti. Protagonista è il parroco padre Carmelo Carvello, che nei giorni scorsi ha iniziato a sistemare il manto stradale. Il borgo conta una decina di abitanti,ma è frequentato anche da visitatori, attratti dalle attività agricole e dai prodotti locali. La messa viene celebrata in un capannone utilizzato anche per il ricovero di mezzi agricoli. «La motivazione del mio intervento è pastorale e civile, non di protesta - spiega il sacerdote - tanti fedeli mi hanno segnalato la difficoltà di raggiungere il borgo, ma ci sono anche residenti che percorrono questa strada più volte al giorno per esigenze familiari e scolastiche».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Parroco ripara le buche della strada a Caltanissetta: "Rischio una multa ma la gente ha bisogno"

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