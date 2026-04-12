L'Inter ha conquistato lo scudetto durante la partita contro il Como, terminata con un punteggio di 4-3 in rimonta. La sfida si è svolta a Como, dove l'anno precedente aveva subito una sconfitta che aveva impedito la vittoria del titolo. La vittoria di questa sera ha certificato matematicamente il primo posto in classifica per la squadra. La partita ha visto un risultato favorevole all’Inter dopo una rimonta nel corso del secondo tempo.

È finita, l’Inter ha vinto lo scudetto. Lo ha vinto a Como dove aveva ufficialmente perso quello dello scorso anno. L’Inter ha battuto in rimonta il Como 4-3. La squadra di Fabregas si era portata sul 2-0 al 44esimo, dopodiché ha subito il gol di Thuram allo scadere del primo tempo. E nella ripresa non c’è stata partita. Alla fine due gol per Thuram e due per Dumfries. Prima del rigore del 3-4. Il Como ha ancora la miglior difesa del campionato con 26 reti e di queste 26 ne ha subite 8 dall’Inter. Per quel che riguarda il Napoli (66 punti), a sei giornate dalla fine ha otto punti di vantaggio sul Como (58) che è quinto a due punti dalla Juventus (60) e a cinque dal Milan (63).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inter a Como si cuce lo scudetto: 4-3 in rimonta a Fabregas

Inter o Napoli? Il Como di Fabregas arbitro della volata per lo scudettoLa volata scudetto passa per il lago di Como e per quella… seduta dal dentista che è per tutti la sfida con la squadra di Cesc Fabregas, rivelazione...

Como-Inter, notte da star: Fabregas manderà Conte a -4 scudetto?La sfida di stasera tra Como e Inter non sarà una semplice partita di campionato: è un match stellare, a nostro avviso, che può cambiare la stagione...