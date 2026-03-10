Mandzukic ritrova Allegri | la FOTO scatena la nostalgia dei tifosi della Juventus – FOTO

Mario Mandzukic ha incontrato nuovamente Max Allegri, e una foto pubblicata sui social ha suscitato ricordi e nostalgia tra i tifosi della Juventus. L'immagine mostra i due insieme, richiamando i momenti condivisi durante il periodo in cui hanno lavorato insieme alla squadra. La loro riunione ha attirato l'attenzione di molti appassionati, che hanno commentato l'evento sui vari canali online.

Mario Mandzukic ritrova il suo mentore Max Allegri: la foto scatena la nostalgia dei tifosi della Juventus. Vediamo lo scatto. La Juve ha vissuto un momento di grande emozione prima della netta vittoria per 4-0 contro il Pisa. Sabato sera, sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium, è apparso Mario Mandzukic. Il croato è tornato a Torino per salutare il suo vecchio pubblico, ricevendo un'accoglienza calorosa che testimonia il legame indelebile con l'ambiente bianconero. ULTIMISSIME JUVE LIVE Oggi invece, l'ex calciatore ha avuto modo di incontrare Massimiliano Allegri. Proprio sotto la guida del tecnico livornese, la punta aveva raggiunto l'apice della sua esperienza in bianconero, diventando un pilastro fondamentale di numerosi successi della Vecchia Signora.