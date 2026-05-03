La Roma ha deciso di mantenere i propri giocatori chiave, confermando l'intenzione di blindare i calciatori di maggiore esperienza. Recentemente, si era parlato di una rivoluzione nel team, ma questa ipotesi sembra essere stata messa da parte. La proprietà ha preso decisioni che evitano cambiamenti radicali nella rosa, preferendo consolidare la formazione attuale. La situazione si è evoluta con il ruolo di Gasperini, che ha contribuito a frenare le intenzioni di rinnovamento.

La rivoluzione totale della Roma, che sembrava ormai tracciata solo poche settimane fa, è stata ufficialmente congelata dall’ascesa interna di Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha assunto un potere decisionale tale da spingere la proprietà, rappresentata da Ryan Friedkin, a rivedere radicalmente i piani per la prossima stagione. Come riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza giallorossa è impegnata proprio in queste ore in una serie di vertici strategici a Trigoria per blindare lo zoccolo duro della squadra, trasformando quello che doveva essere un repulisti generale in una politica di continuità mirata. Il cuore del dibattito ruota attorno alla sostenibilità finanziaria e alle scadenze del 30 giugno.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, i Friedkin blindano i big: Gasperini ferma la rivoluzione

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