Calciomercato Milan Tare promuove Koné | Ha disputato un ottimo campionato col Sassuolo

Prima della sfida tra Sassuolo e Milan, il direttore sportivo dei rossoneri ha commentato le prestazioni di Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo. Tare ha affermato che il giocatore ha disputato un ottimo campionato, sottolineando le sue qualità e il contributo alla squadra. Koné, nato nel 2005, è arrivato in Italia nel 2021 e ha giocato numerose partite in questa stagione.

In questi minuti il Milan di Massimiliano Allegri è in campo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia per la sfida col Sassuolo di Fabio Grosso, valida per la 35^ giornata di Serie A. Per i rossoneri si tratta di una partita fondamentale per la corsa Champions. Con una vittoria quest'oggi, il Diavolo blinderebbe il ritorno nella competizione più prestigiosa d'Europa. Come ha spiegato ieri in conferenza stampa Max Allegri, la Champions vale tanto soprattutto per quanto riguarda il calciomercato estivo. Nei prossimi mesi, infatti, i rossoneri dovranno costruire un Milan vincente passando dalle scelte in estate. "Un giocatore che ha disputato un ottimo campionato con il Sassuolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare promuove Koné: “Ha disputato un ottimo campionato col Sassuolo” Notizie correlate Leggi anche: Tare, indizi di mercato: "Più italiani e i giovani, allineati con Allegri. Koné? Ottimo campionato" Milan, spunta un nome nuovo per il calciomercato estivo: occhi su Koné del Sassuolo'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha spiegato come, nella prossima sessione estiva di calciomercato, i rossoneri... Una raccolta di contenuti Milan, Tare: Konè? È un giocatore che ha certe caratteristiche e conosce anche i livelli altiIgli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto su Dazn nell'immediato pre gara contro il Sassuolo analizzando sia tematiche di mercato che delle relazioni e degli equilibri interni. Su Koné de ... calciomercato.com Milan, casting per l'attacco: quanti nomi per il DS TarePer questo, il casting per l'attacco 2027 si è allargato a diversi nomi. Guirassy piace, ma il Borussia Dortmund chiede oltre 60 milioni di euro per il suo cartellino. Il profilo a sorpresa potrebbe ... fantacalcio.it