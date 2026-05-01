Secondo fonti di mercato, diversi club della Premier League mostrano interesse per il difensore in prestito da un club italiano. La situazione del giocatore non è ancora definita e il suo futuro potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Nel frattempo, il Milan sta valutando le proprie prossime mosse in vista del mercato invernale, con un'attenzione particolare alla posizione del difensore. La trattativa rimane aperta e da seguire.

Davide Bartesaghi è senza dubbio una delle note più liete della stagione rossonera. Il laterale classe 2005, è stato catapultato in prima squadra da Massimiliano Allegri quasi per caso. La cessione di Theo Hernandez e l'impatto negativo di Estupinan hanno senza dubbio inciso, ma l'esterno cresciuto nelle giovanili del Milan si è imposto grazie alla propria qualità e determinazione. Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha lanciato una notizia che ha fatto scattare l'allarme tra i tifosi rossoneri. Secondo l'esperto di calciomercato diversi club di Premier League starebbero monitorando con attenzione le prestazioni di Davide Bartesaghi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto: “Bartesaghi piace a diversi club di Premier League”. Ecco cosa vuole fare il Milan

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