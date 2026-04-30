Nella mattinata di giovedì 30 aprile 2026 sono state diffuse le principali notizie sul calciomercato del Milan in vista della prossima stagione. Tra le novità, si parla di una conferma di fiducia per il centrocampista Goretza, di un possibile ritorno di un vecchio giocatore e dell’attenzione su Reijnders, considerato un potenziale acquisto. Le notizie riguardano le strategie e le trattative in corso per rafforzare la rosa.

Siamo nella fase calda del campionato con il Milan che deve conquistare gli ultimi sei punti per avere la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il rush finale parte questa domenica alle 15 contro il Sassuolo. Ma a fare parlare molto resta il tema mercato in casa rossonera: notizie molto importanti sul versante Goretzka. I rossoneri si muovono e osservano con attenzione il profilo di Koné. Rispunta Javi Guerra per il centrocampo del Milan e occhio alle voci su Reijnders. Ecco le top news del 30 aprile 2026 da Pianeta Milan. A centrocampo il Milan potrebbe cambiare molto viste le possibili partenze in estate di Loftus-Cheek e Fofana.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: fiducia per Goretza. Vecchia fiamma e occhio a Reijnders

CALCIOMERCATO MILAN: C'È L'ACCORDO! TARE LO BLOCCA PER GENNAIO

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